Московского пожарного задержали по подозрению в хранении наркотиков

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали столичного пожарного по подозрению в хранении наркотиков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что в среду в городе Конаково был задержан 28-летний пожарный столичного подразделения МЧС России. Он подозревается в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.

Сейчас подозреваемый помещен в следственный изолятор. По данному делу продолжается расследование.

Ранее в Одинцовском городском округе по подозрению в сбыте наркотиков были задержаны двое мужчин. В ходе личного досмотра у задержанных обнаружили 13 свертков с наркотическим веществом общим весом около 1,2 килограмма.

В телефонах мужчин оперативники нашли адреса тайников, где хранились свертки с аналогичным веществом. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств". Их заключили под стражу.

