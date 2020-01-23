Двое мужчин задержаны в Одинцове по подозрению в сбыте наркотиков

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Двое мужчин задержаны в Одинцовском городском округе по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом Агентству "Москва" рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Уточняется, что в ходе личного досмотра у задержанных обнаружили 13 свертков с наркотическим веществом, общим весом около 1,2 килограмма. В телефонах мужчин оперативники нашли адреса тайников, где хранились свертки с аналогичным веществом.

"Всего сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято около 1,4 килограмма героина", – отметили в полиции.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств". Их заключили под стражу.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали на северо-востоке Москвы двух подозреваемых в распространении наркотиков через "закладки". Их задержали в ходе оперативных действий. Во время разговора молодые люди сообщили, что у них есть при себе запрещенные вещества.

