Подозреваемых в распространении наркотиков задержали в столице

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Сотрудники Росгвардии задержали на северо-востоке Москвы двух подозреваемых в распространении наркотиков через "закладки". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии по столице.

"Находясь на маршруте патрулирования, на улице Руставели сотрудники Росгвардии обратили внимание на двух подозрительных молодых людей. При виде патрульного автомобиля граждане попытались скрыться во дворе жилого дома", – говорится в сообщении.

Как уточняется, их задержали в ходе оперативных действий. Во время разговора молодые люди сообщили, что у них есть при себе запрещенные вещества.

Сотрудники Росгвардии изъяли у подозреваемых 70 граммов метилэфедрона.

В начале декабря в Госдуме предложили ужесточить наказание за продажу наркотиков в Сети до 25 лет лишения свободы. Сейчас осужденный по этой статье может получить срок от пяти до 12 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.

Кроме того, в МВД появятся подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете. Этот вопрос прорабатывается согласно указу Владимира Путина.

