Группировка по производству наркотиков задержана в Серпухове

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Сотрудники ФСБ задержали пять участников преступной группировки, производивших наркотики для продажи их через интернет, сообщает ТАСС.

Операция по пресечению противоправной деятельности организованной преступной группы проводилась на территории городского округа Серпухов. Задержанными оказались трое россиян и двое украинцев.

У них них обнаружили и изъяли не менее 66 килограмм синтетического наркотического средства мефедрон, более 600 литров жидкости, содержащей синтетические наркотические средства, а также различное лабораторное оборудование, химические реагенты и прекурсоры.

По данным силовиков, крупные партии наркотика продавались через интернет-магазин, действующий на даркнет-площадке. Члены ОПГ передавали наркотики между собой исключительно через тайники, причем места хранений наркотических средств тщательно скрывались. В целом, противоправная деятельность координировалась исключительно через интернет, отметили в пресс-службе ФСБ

В Центре общественных связей ФСБ также сообщили, что задержанные уже отправлены в СИЗО.

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете. Пропаганда наркотиков в интернете может обойтись гражданам от пяти до 30 тысяч рублей, должностные лица могут лишиться 100 тысяч рублей, юридические – 1,5 миллиона рублей. В качестве альтернативного наказания судья может приостановить деятельность юридического лица на срок до 90 суток.

Помимо этого, в документе прописано о штрафах за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. За данное правонарушение им может быть назначен штраф от 4 до 30 тысяч рублей с выдворением за пределы страны. За содеянное также может быть наложен административный арест на 15 суток.

В начале декабря в Госдуме предложили ужесточить наказание за продажу наркотиков в Сети до 25 лет лишения свободы. Сейчас осужденный по этой статье может получить срок от пяти до 12 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.

