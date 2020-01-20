Наталья Бочкарева признала вину в хранении наркотиков

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Актриса Наталья Бочкарева во время заседания в Преображенском суде Москвы полностью признала вину в хранении наркотиков, сообщает РИА Новости.

Перед артисткой в суде выступил дознаватель, который поддержал собственное ходатайство и указал, что Бочкарева загладила вину, направив средства в благотворительный фонд Евгения Воскресенского. Прокурор также не стала возражать против судебного штрафа.

Ранее следствие просило оштрафовать артистку. Дело же в СК решили закрыть. Согласно законодательству, судебный штраф могут назначать человеку, который впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести и возместил вред. Размер штрафа определит суд.

Если суд согласится с позицией следствия, прекратит уголовное дело и назначит судебный штраф, то Бочкарева будет считаться несудимой.

Инцидент произошел в сентябре. Актрису остановили сотрудники ДПС, в ее машине нашли кокаин. В отношении актрисы завели уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков" и отпустили ее под подписку о невыезде. Артистку лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев.

Сама же Бочкарева утверждала, что на видео, опубликованном в Сети, не она и что она не имеет отношения к случившемуся.