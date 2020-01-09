Дело обвиняемой в хранении наркотиков актрисы Бочкаревой могут прекратить

Фото: ТАСС/Стоян Васев

Следствие просит Преображенский суд Москвы оштрафовать актрису Наталью Бочкареву, которую обвиняют в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба суда.

"В Преображенский районный суд Москвы 9 января 2020 года поступило уголовное дело в отношении Бочкаревой Натальи Владимировны с постановлением органов предварительного расследования о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", – говорится в сообщении.

28 сентября Бочкареву остановили сотрудники ДПС. В ее машине обнаружили кокаин. В отношении актрисы завели уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков" и отпустили ее под подписку о невыезде.

Сама же Наталья Бочкарева позднее утверждала, что на видео, опубликованном в Сети, не она и что она не имеет отношения к инциденту.

Также была информация о том, что после скандала артистку частично парализовало. По сообщениям ее друзей, Бочкарева очень сильно переживала насчет произошедшего.

