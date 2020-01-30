Заказавшую порошок для похудения женщину задержали за контрабанду наркотиков

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Гражданка России заказала в онлайн-магазине из Казахстана порошок для похудения, в составе которого обнаружены запрещенные вещества. Об этом сообщила пресс-служба Московской областной таможни.

"Гражданка России заказала в онлайн-магазине из Казахстана порошок для снижения веса, содержавший без малого 700 граммов сильнодействующего вещества сибутрамина, запрещенного к свободному обороту на территории России", – говорится в сообщении.

В ходе оперативных мероприятий была задержана получатель запрещенного вещества. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда сильнодействующих веществ".

Ранее в Одинцовском городском округе по подозрению в сбыте наркотиков были задержаны двое мужчин. В ходе личного досмотра у задержанных обнаружили 13 свертков с наркотическим веществом, общим весом около 1,2 килограмма.

В телефонах мужчин оперативники нашли адреса тайников, где хранились свертки с аналогичным веществом. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств". Их заключили под стражу.

