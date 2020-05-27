Житель Софии хранил в своей квартире более 300 кг кокаина

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Более 350 килограммов кокаина было обнаружено у жителя Софии. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на столичную прокуратуру.

В ведомстве рассказали, что первая наркотическая партия весом 40 килограммов была обнаружена в автомобиле 31-летнего мужчины. После обыска в его квартиры специалисты обнаружили и изъяли еще 320 килограммов.

По оценке болгарского МВД, стоимость партии на черном рынке составляет около 41 миллиона евро. Злоумышленники планировали продать часть наркотического вещества внутри страны, и еще часть перенаправить в страны Европы и Азии для перепродажи.

На прошлой неделе в России разоблачили трансграничную этническую преступную группировку, занимавшуюся продажей афганского героина. В общей сложности сотрудники ФСБ и МВД РФ изъяли почти 50 килограммов наркотиков.

Для того чтобы задержать подозреваемых, спецоперация проводилась в несколько этапов. Членами группировки оказались граждане нескольких государств. На первом этапе, организованном в феврале этого года, при покушении на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере в Московской области удалось задержать межрегионального наркокурьера.

