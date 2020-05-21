Международную банду торговцев героином разоблачили в РФ

12:59
Фото: ЦОС ФСБ РФ
В РФ разоблачили трансграничную этническую преступную группировку, занимавшуюся продажей афганского героина. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ России, сообщает газета "Известия".
В общей сложности сотрудники ФСБ и МВД РФ изъяли почти 50 килограммов наркотиков. "Пресечена противоправная деятельность пятерых членов трансграничной этнической наркогруппировки", – уточнили представители спецслужбы. МВД возбудило 7 уголовных дел, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Для того чтобы задержать подозреваемых, спецоперация проводилась в несколько этапов. Членами группировки оказались граждане нескольких государств. На первом этапе, организованном в феврале этого года, при покушении на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере в Московской области удалось задержать межрегионального наркокурьера.
Позднее в Калужской области был обнаружен и задержан один из активных участников российского звена.
Ранее крупнейшую нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье. Так, незаконное производство было в Серпуховском районе. Цеха оборудовали в помещениях бывшего фермерского хозяйства на участке общей площадью около 4 гектаров.
"Московский патруль": столичные полицейские задержали наркоторговца
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