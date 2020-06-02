Более килограмма героина изъяли у приезжего в Подмосковье

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В Подмосковье полиция задержала подозреваемого в покушении на сбыт более килограмма героина.
Как сообщает портал "МВД Медиа", 31-летнего уроженца одной из стран Средней Азии задержали в Одинцовском городском округе. Во время личного досмотра у него обнаружили свертки с порошкообразным веществом светлого цвета.
По результатам химического исследования было установлено, что изъятое является героином. Задержанный пояснил, что приехал на автомобиле, чтобы сделать закладку с наркотиком. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
Столичные инспекторы ГИБДД ранее задержали предполагаемого перевозчика наркотиков в такси.
"Московский патруль": инспекторы ГИБДД задержали перевозчика наркотиков