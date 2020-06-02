Более килограмма героина изъяли у приезжего в Подмосковье

Фото: mvdmedia.ru

В Подмосковье полиция задержала подозреваемого в покушении на сбыт более килограмма героина.

Как сообщает портал "МВД Медиа", 31-летнего уроженца одной из стран Средней Азии задержали в Одинцовском городском округе. Во время личного досмотра у него обнаружили свертки с порошкообразным веществом светлого цвета.

По результатам химического исследования было установлено, что изъятое является героином. Задержанный пояснил, что приехал на автомобиле, чтобы сделать закладку с наркотиком. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Столичные инспекторы ГИБДД ранее задержали предполагаемого перевозчика наркотиков в такси.