Полиция изъяла у москвича 3,6 кг наркотика

12:56
Фото: УВД по ЦАО
Сотрудники столичной полиции задержали молодого человека по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Согласно заявлению начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимира Васенина, правоохранительные органы прибыли по наводке в квартиру на улице Большой Тульской. Здесь задержали 21-летнего москвича.
У мужчины изъяли сверток массой 2,8 килограмма. Вещество содержало в себе наркотик метамфетамин.
"Далее в ходе проведения с участием задержанного гражданина осмотра по различным адресам мест происшествия, где он ранее делал закладки, обнаружено и изъято аналогичное средство общей массой свыше 810 граммов. Общая масса изъятого составила около 3,6 килограмма", – подчеркнул Васенин.
В отношении задержанного молодого человека возбуждено уголовное дело. Его подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ. Сейчас мужчина находится под стражей.
Ранее в июне полицейские провели задержание мужчины, подозреваемого в попытке сбыта партии наркотиков. Инцидент произошел в Подмосковье. У подозреваемого обнаружили 3 пакета с веществом белого цвета.
"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
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