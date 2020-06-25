Полиция изъяла у москвича 3,6 кг наркотика

Фото: УВД по ЦАО

Сотрудники столичной полиции задержали молодого человека по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Согласно заявлению начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимира Васенина, правоохранительные органы прибыли по наводке в квартиру на улице Большой Тульской. Здесь задержали 21-летнего москвича.

У мужчины изъяли сверток массой 2,8 килограмма. Вещество содержало в себе наркотик метамфетамин.

"Далее в ходе проведения с участием задержанного гражданина осмотра по различным адресам мест происшествия, где он ранее делал закладки, обнаружено и изъято аналогичное средство общей массой свыше 810 граммов. Общая масса изъятого составила около 3,6 килограмма", – подчеркнул Васенин.

В отношении задержанного молодого человека возбуждено уголовное дело. Его подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ. Сейчас мужчина находится под стражей.

Ранее в июне полицейские провели задержание мужчины, подозреваемого в попытке сбыта партии наркотиков. Инцидент произошел в Подмосковье. У подозреваемого обнаружили 3 пакета с веществом белого цвета.

