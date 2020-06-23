Свыше 1,5 кг наркотиков изъяли у мужчины на трассе М4

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В Подмосковье полицейские провели задержание мужчины, подозреваемого в попытке сбыта партии наркотиков. Об этом передает портал "МВД Медиа" со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Известно, что машину с подозреваемым остановили инспекторы ДПС на стационарном посту. Полицейские заметили, что пассажир заметно нервничает. Было решено провести досмотр, в ходе которого у подозреваемого обнаружили 3 пакета с веществом белого цвета.

"Установлено, что изъятое содержимое является наркотическим средством – метилэфедроном общим весом более 1,5 килограмма", – говорится в сообщении.

Полицейским также удалось выяснить, что 25-летний подозреваемый перевозил наркотики с целью дальнейшего сбыта. Осуществить незаконную продажу наркотических веществ злоумышленник планировал в городском округе Котельники.

В отношении подозреваемого было открыто уголовное дело. Мужчину заключили под стражу до суда.

Ранее полицейские установили факт сбыта наркотиков артисту Михаилу Ефремову. В связи с этим следователями было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ.