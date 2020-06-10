Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову

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Столичная полиция установила факт сбыта наркотиков актеру Михаилу Ефремову. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

"В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю (Ефремов. – Прим. ред.) неустановленными лицами", – говорится в сообщении главка МВД.

В связи с этим следователями возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").

Кроме того, стало известно, что уголовное дело, возбужденное в отношении Ефремова, передано для расследования в столичное управление МВД. Оно было возбуждено по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ.

Михаил Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Вечером 9 июня актера доставили в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения. В ходе слушаний Ефремов признал свою вину. Сам актер назвал произошедшее чудовищным.

По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца. В прокуратуре обосновали данную меру пресечения вероятностью того, что Ефремов может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей. Ведомство также будет отвечать за контроль соблюдения актером домашнего ареста.