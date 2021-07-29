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Происшествия

12:12

Россиянка пыталась незаконно ввезти в страну одежду и украшения на 8,3 млн руб

происшествия

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Сотрудники таможни в Шереметьево обнаружили у прилетевшей из Италии женщины незадекларированные предметы одежды, кожгалантерею и ювелирные изделия на 8,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе таможни аэропорта.

"В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали 36-летнюю россиянку, которая пыталась незаконно ввезти из Рима в Россию дорогостоящие предметы одежды, кожгалантереи и ювелирные изделия. Женщина проследовала через зеленый коридор и товары не декларировала", – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что в багаже женщины было семь предметов одежды, пять пар обуви, сумка известного бренда, а также четыре ювелирных изделия и наручные часы. Экспертиза показала, что ювелирные изделия изготовлены из драгоценных металлов со вставками драгоценных камней.

Таким образом, сумма неоплаченных таможенных платежей составила 2,2 миллиона рублей. В пресс-службе добавили, что против женщины могут возбудить уголовное дело по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей, совершенном в крупном размере, а также по статье о контрабанде ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров.

Ранее сообщалось, что сотрудники Шереметьевской таможни по подозрению в контрабанде ювелирных изделий перехватили колье стоимостью в несколько миллионов рублей, которое не задекларировала иностранка, а также другие дорогостоящие вещи. Стоимость всех задержанных предметов составила 3 миллиона 900 тысяч рублей.

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