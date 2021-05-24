У россиянина нашли три незаконно ввезенных ордена Красного Знамени

Таможенники обнаружили ордена, незаконно ввезенные в Россию. Сотрудники Московской областной таможни нашли в почтовом отправлении из Украины три ордена Красного знамени.

Они относятся к культурным ценностям, и для ввоза существуют определенные правила. Экспертиза подтвердила подлинность орденов.

Заказавшего посылку жителя России задержали. При обысках в его квартире обнаружили множество государственных наград России и СССР, в том числе орден Нахимова, орден Александра Невского, орден Ушакова, медаль Героя СССР и другие. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.