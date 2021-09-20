В Ростовской области задержали сотрудников ФТС РФ, причастных к контрабанде табака

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В Ростовской области задержали сотрудников Федеральной таможенной службы (ФТС), причастных к организации крупного канала контрабанды табака, сообщают в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Общая стоимость нелегальной табачной продукции составила порядка 100 миллионов рублей. Отмечается, что контрабанда 40 тонн табака осуществлялась под руководством должностных лиц Южного таможенного управления ФТС России.

"Задержаны заместитель начальника таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска Матвеев Курган Ростовской таможни Южного таможенного управления ФТС России и два ведущих инспектора вышеназванного пункта пропуска", – уточнили в пресс-службе СК РФ.

Ранее таможенники пресекли в Шереметьево канал контрабанды драгоценностей и наручных часов из США на 100 миллионов рублей.

Установлено, что пять россиян, американец и члены экипажей авиакомпаний больше года занимались нелегальными поставками элитных наручных часов и ювелирных изделий в Россию. Затем они продавали изделия в магазинах и в квартирах в Москве, Подмосковье и Ростове-на-Дону.