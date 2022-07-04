ФСБ пресекла в Туве деятельность экстремистского сообщества АУЕ

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Сотрудники ФСБ пресекли в Туве деятельность запрещенного в РФ экстремистского сообщества АУЕ, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ и пресс-службу СК РФ.

Уточняется, что были задержаны организатор и 14 участников сообщества. В отношении одного из них проводится судебно-медицинская экспертиза из-за состояния его здоровья. Остальные арестованы.

По данным СК, участники АУЕ пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений, ненависть и насилие в отношении правоохранителей.

"Они вовлекали в состав сообщества новых членов, осуществляли сбор денежных средств для пополнения преступных касс, так называемого общака, осуществляли поставку осужденным запрещенных предметов и веществ", – подчеркнули в СК.

В ФСБ добавили, что в деятельность преступной организации активно вовлекались подростки.

Ранее сообщалось, что в СИЗО-1 ("Матросская Тишина") в Москве выявили экстремистскую группировку из числа заключенных. Уточнялось, что заключенные нарушали порядок содержания под стражей, а также не подчинялись требованиям администрации учреждения.

Минюст РФ включил АУЕ в перечень запрещенных экстремистских организаций в октябре 2020 года. Ранее движение признал экстремистским Верховный суд России. Его участники не единожды нападали на мирных граждан, вовлекали в преступную деятельность детей и собирали с несовершеннолетних деньги для обеспечения заключенных.

