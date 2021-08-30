В СИЗО "Матросская Тишина" выявили экстремистскую группу АУЕ

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Экстремистскую группировку из числа заключенных выявили в СИЗО-1 ("Матросская Тишина") в Москве, как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Прокурорами установлено, что на территории учреждения действует экстремистская группа из числа лиц, содержащихся под стражей, входящая в структуру запрещенного на территории РФ международного общественного движения "Арестантское уголовное единство", – рассказали представители ведомства.

Как уточняется, заключенные нарушают порядок содержания под стражей, а также не подчиняются требованиям администрации учреждения. Кроме того, они организуют доставку запрещенных предметов на территорию СИЗО и собирают средства на поддержание работы запрещенной на территории РФ организации.

Минюст РФ включил "АУЕ" в перечень запрещенных экстремистских организаций в октябре 2020 года. Ранее движение признал экстремистским Верховный суд России.