В Красноярске задержали жителя Абакана, пытавшегося попасть в украинскую армию

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В аэропорту Красноярска задержали жителя Абакана за государственную измену, сообщает ФСБ РФ. По данным спецслужб, подозреваемый пытался вступить в ряды украинских войск.

"Задержанный инициативно принял решение перейти на сторону противника и вступить в ряды Вооруженных сил Украины для участия в их составе в боевых действиях", – говорится в сообщении.

С этой целью злоумышленник совершил акты вандализма в отношении административных зданий органов власти Хакасии. Его привлекли к уголовной ответственности по статье "Вандализм". Мужчину задержали, когда он пытался выехать через территорию одной из стран СНГ на Украину.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ Павла Пищулина в рамках уголовного дела о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством против безопасности России.

Отмечалось, что следствие не увидело в действиях Пищулина признаков госизмены. Подробности дела не раскрывались из-за наличия в нем материалов с грифом "секретно".

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