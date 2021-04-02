В Москве подвели итоги года работы центра телемедицины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Год назад, 3 апреля 2020 года, в Москве заработал телемедицинский центр, за все время его специалисты провели более миллиона консультаций. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Год назад в Москве начал работу телемедицинский центр. Он был создан в рекордно короткие сроки и благодаря интеграции телемедицинских технологий с единой цифровой платформой здравоохранения стал одним из важнейших элементов борьбы с коронавирусной инфекцией. Его главной задачей стал врачебный контроль за состоянием пациентов с COVID-19, проходящих лечение на дому", – рассказала вице-мэр.
Она добавила, что позднее телемедицинские технологии стали использовать для мониторинга состояния участников исследования вакцины от COVID-19.
Ракова отметила, что в планах привлечь специалистов центра для лечения не только пациентов с коронавирусом.
Сотрудники центра в режиме 24/7 могут связаться с пациентами, чтобы оценить их состояние и дать консультацию по дальнейшему лечению.
"При этом при необходимости в схему терапии могут вноситься изменения, а в случае ухудшения самочувствия пациента могут госпитализировать в профильный стационар", – поясняется в материале.
От посещения врача в поликлинике телемедицинские консультации почти не отличаются, при этом время консультации неограниченно.
Сотрудник медучреждения заносит все сведения о человеке в электронную медкарту, после чего эта информация становится доступна врачам в поликлинике и бригадам скорой помощи. Пациенты ознакомиться с заключением могут в электронной медицинской карте на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.инфо".
Работой центра заинтересовались за рубежом. Иностранные делегации изучали комплексный подход Москвы к организации медицинской помощи и мер социальной поддержки населения в период пандемии.
Цифровые сервисы в Москве в сфере здравоохранения реализуются и развиваются совместно с комплексом социального развития, департаментом здравоохранения и департаментом информационных технологий. Единая цифровая платформа помогла столице справиться с вызовами пандемии.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва вошла в топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19. В городе разработали 46 инновационных решений, среди которых – онлайн-школы "Фоксфорд" и "Учи.ру", индекс самоизоляции и сервис "Яндекса" по доставке тестов на коронавирус, телемедицина, цифровые пропуска с QR-кодами, а также диагностические системы.
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