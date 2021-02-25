Столичные врачи провели более 1 млн телемедицинских консультаций для пациентов с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные медики провели больше миллиона телемедицинских консультаций для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Консультации оказывались москвичам, проходящим лечение дома. Кроме того, они проводились для участников пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19.

"Центр телемедицины работает с весны прошлого года. Около 200 врачей круглосуточно консультируют пациентов. Благодаря этому снижается нагрузка на больницы, поликлиники и можно постоянно наблюдать за состоянием заболевших", – уточнил градоначальник.

Собянин также подчеркнул, что вся важная информация о пациенте собирается в электронной медицинской карте.

"Более того, он сам может вносить в нее показания температуры, давления и другие важные параметры", – добавил мэр.

Ранее сообщалось, что свыше 5 тысяч телеконсультаций в день проводят в столице для пациентов с COVID-19. При ухудшении самочувствия врач принимает решение о проведении очного осмотра на дому.