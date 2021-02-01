Свыше 5 тысяч телеконсультаций в день проводят для пациентов с COVID-19

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Врачи столичного телемедицинского центра каждый день проводят около пяти тысяч консультаций для горожан, которые лечатся от COVID-19 на дому. Специалисты работают круглосуточно и общаются с пациентами с помощью видео- и аудиосвязи, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В случае выявления симптомов у заболевшего специалисты принимают решение об очном осмотре или госпитализации. Телемедицина позволила решить две ключевые задачи: обеспечить постоянный мониторинг состояния пациента, а также снять часть работы с амбулаторного звена и не допустить перегрузки системы", – говорится в сообщении пресс-службы комплекса социального развития столицы.
Как уточняется, после осмотра и проведения необходимых исследований врачи скорой помощи или поликлиники принимают решение о госпитализации пациента или возможности прохождения лечения на дому. При амбулаторном лечении пациент с коронавирусной инфекцией наблюдается у врачей центра телемедицины и поликлиники.
При ухудшении самочувствия врач принимает решение о проведении очного осмотра на дому или оказании экстренной медпомощи, говорится в материале.
Также специалисты центра следят за состоянием здоровья жителей столицы, которые участвуют в пострегистрационном исследовании вакцины против COVID-19.
В столице активно развиваются сервисы искусственного интеллекта, которые помогают врачам в обработке шести новых исследований.
Они охватят такие сферы, как онкодиагностика, кардиология, пульмонология, неврология, а также диагностика хронических заболеваний и состояний, требующих неотложной помощи.
В московском эксперименте по внедрению ИИ в здравоохранение участвуют 39 сервисов: 18 из них уже активно используют врачи городских медучреждений, а еще 21 проходит тестирование.
В настоящее время ИИ-сервисы обрабатывают около 20 тысяч радиологических исследований в сутки, а всего с момента запуска алгоритмы помогли медикам обработать около 1,5 миллиона снимков.
"Это наш город": количество цифровых медицинских исследований в столице вырастет до 10 млн
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