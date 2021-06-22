Платформы и территорию возле московских вокзалов поливают водой из-за жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Платформы на вокзалах Москвы, а также территории возле них поливают водой из-за сильной жары, рассказали в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
"В условиях установившейся жаркой погоды на московских вокзалах, которые располагаются в центре города, несколько раз в день, а также ночью проводится пролив водой привокзальной территории и платформ. Это позволяет охлаждать поверхность и освежать воздух, раскаленный от высоких дневных температур", – говорится в сообщении.
Там отметили, что внутренние помещения вокзалов постоянно проветриваются, в них регулярно осуществляется влажная уборка в целях повышения комфорта пассажиров, а также каждые два часа проводится дезинфекция. Кроме того, в зданиях вокзалов было проведено техобслуживание вентиляции и кондиционирования.
Ранее сообщалось, что из-за жары столичные городские службы усилили полив зеленых насаждений. Его проводят в ночное время. Кроме того, специалисты в 10:00 начинают поливать проезжие части, дворовые территории, тротуары и парковки. В день эти работы проводят несколько раз.
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