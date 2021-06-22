Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

14:31

Платформы и территорию возле московских вокзалов поливают водой из-за жары

транспорт погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Платформы на вокзалах Москвы, а также территории возле них поливают водой из-за сильной жары, рассказали в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В условиях установившейся жаркой погоды на московских вокзалах, которые располагаются в центре города, несколько раз в день, а также ночью проводится пролив водой привокзальной территории и платформ. Это позволяет охлаждать поверхность и освежать воздух, раскаленный от высоких дневных температур", – говорится в сообщении.

Там отметили, что внутренние помещения вокзалов постоянно проветриваются, в них регулярно осуществляется влажная уборка в целях повышения комфорта пассажиров, а также каждые два часа проводится дезинфекция. Кроме того, в зданиях вокзалов было проведено техобслуживание вентиляции и кондиционирования.

Ранее сообщалось, что из-за жары столичные городские службы усилили полив зеленых насаждений. Его проводят в ночное время. Кроме того, специалисты в 10:00 начинают поливать проезжие части, дворовые территории, тротуары и парковки. В день эти работы проводят несколько раз.

В столице побит очередной температурный рекорд

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать