Платформы и территорию возле московских вокзалов поливают водой из-за жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Платформы на вокзалах Москвы, а также территории возле них поливают водой из-за сильной жары, рассказали в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В условиях установившейся жаркой погоды на московских вокзалах, которые располагаются в центре города, несколько раз в день, а также ночью проводится пролив водой привокзальной территории и платформ. Это позволяет охлаждать поверхность и освежать воздух, раскаленный от высоких дневных температур", – говорится в сообщении.

Там отметили, что внутренние помещения вокзалов постоянно проветриваются, в них регулярно осуществляется влажная уборка в целях повышения комфорта пассажиров, а также каждые два часа проводится дезинфекция. Кроме того, в зданиях вокзалов было проведено техобслуживание вентиляции и кондиционирования.

Ранее сообщалось, что из-за жары столичные городские службы усилили полив зеленых насаждений. Его проводят в ночное время. Кроме того, специалисты в 10:00 начинают поливать проезжие части, дворовые территории, тротуары и парковки. В день эти работы проводят несколько раз.