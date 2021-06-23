Кинолог предупредил об опасности стрижки собак в жару

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Стричь собак или обливать их в жару водой может быть опасно, поскольку это приводит к ожогам и тепловым ударам. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с Агентством "Москва".

"Шерсть защищает собаку от прямых солнечных лучей и перегрева. Если питомца коротко подстричь, вы подвергнете его большему риску получить ожоги и тепловой удар – подшерсток сохраняет тепло", – объяснил он.

Он также предостерег от обливания животных водой, поскольку вместо охлаждения организма это приведет к обратным последствиям: влага начнет испаряться и создаст водяную баню.

В жару Голубев советует чаще вычесывать подшерсток питомцев, смачивать прохладной водой лапы и нос, а также изменить график прогулок так, чтобы животное как можно меньше находилось на солнце. Кроме того, следует исключить физические нагрузки и чаще поить собаку водой.

Ранее сообщалось, что в среду, 23 июня, в Москве может быть установлен двойной рекорд температуры.

Суточный рекорд дня принадлежит 1948 году, тогда воздух прогрелся до 33,6. Рекорд всего июня принадлежит 1901 году и составляет плюс 34,7 градуса. Это самая высокая температура, зафиксированная в Москве за всю историю метеонаблюдений.

Оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой температуры воздуха в Москве и Подмосковье продлен до 12:00 четверга, 24 июня. Отмечается, что среднесуточная температура прогнозируется выше нормы на 7–10 градусов.

