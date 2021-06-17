Врач рассказал, для кого и чем опасна надвигающаяся жара

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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал Москве 24, кому следует остерегаться надвигающейся жары и чего в этот период лучше не делать.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что первая волна тепла в 2021 году придет в центральную часть Европейской России в субботу, 19 июня. По словам синоптика, в этот день температура воздуха в центре Европейской России может подняться до 30 градусов тепла. При этом с воскресенья ожидаются значения выше +30 градусов. Средняя температура будет 27–32 градуса тепла. Такие же значения сохранятся в понедельник и во вторник.

Метеоролог заявил, что это станет пиком жары. По его данным, волна тепла накроет центр Европейской России на срок не менее пяти дней. А после середины следующей недели температура понизится до 27 градусов.

"В первую очередь важно не перегреться. Это прежде всего касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с варикозными венами, людей с заболеванием почек и так далее. Главное – не перегреться, потому что из-за того, что человек находится на жаре, на сердечно-сосудистую систему идет очень большая нагрузка", – сказал Хухрев.





Алексей Хухрев врач-терапевт Надо, чтобы человек пил достаточное количество воды, чтобы на солнце находился желательно до 12 часов дня и после 16:00 – в общем-то, как и на юге, потому что, в принципе, сейчас солнце у нас сопоставимо с южным по своей интенсивности. Если есть возможность расположиться где-то в тенечке, то не надо жариться по такой погоде. Также носить головные уборы.

Вместе с тем заядлых дачников эксперт предостерег от пребывания на грядках днем. "Все эти дела лучше всего делать где-нибудь после пяти-шести вечера, когда жара спадает. На жаре растения трогать не надо, они этого не любят", – пояснил врач.

Если же все-таки избежать перегрева не удалось, то человеку стоит уйти в прохладное место и завернуться, например, во влажную простыню. "Нужно для того, чтобы шло испарение и забирало тепло. Также следует пить воду. Если лучше не становится, то уже вызывать скорую", – добавил терапевт.

Кроме того, жара провоцирует на употребление холодных напитков, что, по мнению Хрулева, крайне опасно для организма, поскольку может случиться спазм сосудов.





Алексей Хухрев врач-терапевт К тому же на жаре можно легко поймать ангину вот таким вот способом. Лучше всего, чтобы температура употребляемой воды была от 10 до 20 градусов.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова порекомендовала начинать день со стакана воды натощак, особенно в период жары.

По словам специалиста, в зной организм активно теряет воду через кожу, чтобы охлаждаться. Поэтому для сохранения баланса влаги в жаркие дни воду нужно обязательно пить и брать с собой при выходе из дома. Врач посоветовала выходить из дома с бутылочкой обычной воды, поскольку она лучше всего утоляет жажду.

Чтобы понять, сколько воды нужно пить, врач рекомендует ориентироваться на свое самочувствие. Кроме того, нужное количество во многом зависит от пола, возраста и состояния здоровья человека.

Вместе с тем Чернышова добавила, что особенно в воде нуждаются дети, поскольку у них активный обмен веществ, они подвижны и энергичны. Внимательно отнестись к водному балансу нужно и пожилым людям, подчеркнула врач.