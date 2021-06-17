Синоптик предупредил о приходе первой волны жары в центр Европейской России

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Первая волна тепла в 2021 году придет в центральную часть Европейской России в субботу, 19 июня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

Синоптик предупредил, что в субботу температура воздуха в центре Европейской России может подняться до 30 градусов тепла. При этом с воскресенья ожидаются значения выше +30 градусов.

"Средняя температура будет 27–32, такие температуры сохранятся в понедельник и во вторник. В эти дни температура будет на 6–7 градусов выше нормы", – сказал Вильфанд.

Метеоролог заявил, что это станет пиком жары. По его данным, волна тепла накроет центр Европейской России с 18 июня на срок не менее пяти дней.

Вильфанд отметил, что температура воздуха в этот период окажется выше нормы на 5 градусов. Это является значительным отклонением, пояснил он.

"До середины следующей недели резкого похолодания не прогнозируется. Потом будет понижение температуры до 27 градусов", – заключил специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предположил, что жара в Центральной России может побить рекорд времен Октябрьской революции. Эксперт предупреждал, что на следующей неделе зной усилится до 30–33 градусов.