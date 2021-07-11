Пассажирам метро раздают воду из-за жары

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Пассажирам московского метрополитена из-за жары снова раздают бесплатную воду на станциях, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

"Чтобы температурные рекорды не мешали вашим планам, мы снова бесплатно раздаем воду", – говорится в сообщении.

В частности, воду раздают на станциях метро "Аэропорт", "Багратионовская", "Баррикадная", "Бульвар Адмирала Ушакова", "Бульвар Рокоссовского", "Бунинская аллея", "ВДНХ", "Водный Стадион", "Войковская", "Деловой Центр", "Измайловская", "Каширская", "Кунцевская", "Кузьминки", "Кутузовская", "Орехово", "Парк Победы", "Пионерская", "Рязанский Проспект", "Сокол", "Студенческая", "Текстильщики", "Третьяковская", "Тургеневская", "Улица Скобелевская", "Улица 1905 года", "Фили", "Филевский парк" и "Царицыно".

Ранее сообщалось, что в столичном регионе 11 июля максимальная температура воздуха в Москве и Подмосковье составит 33–35 градусов.

Аномально жаркая погода может сохраниться в Москве до конца следующей недели. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что высокие температуры будут сопровождаться повышенным уровнем солнечного излучения. По словам синоптика, в столице будет намного жарче, чем на российских курортах.

Индекс ультрафиолетового излучения, подчеркнул синоптик, будет достигать 5–5,5 единиц, в то время как безопасным и комфортным является показатель в две единицы.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработан ВОЗ, программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он оценивается по шкале от одной до 12 единиц и указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия.