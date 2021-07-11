Москвичей ожидает жара до 35 градусов в воскресенье

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В столичном регионе в воскресенье, 11 июля, ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха в Москве и Подмосковье составит 33–35 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Ветер северо-восточный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 35%", – говорится в сообщении.
Аномально жаркая погода может сохраниться в Москве до конца следующей недели. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что высокие температуры будут сопровождаться повышенным уровнем солнечного излучения. По словам синоптика, в столице будет намного жарче, чем на российских курортах.
Индекс ультрафиолетового излучения, подчеркнул синоптик, будет достигать 5–5,5 единиц, в то время как безопасным и комфортным является показатель в две единицы.
Стандарт ультрафиолетового индекса разработан ВОЗ, программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он оценивается по шкале от одной до 12 единиц и указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия.
При этом в ряде регионов России, по прогнозам синоптиков, произойдет резкое снижение температуры. В частности, на юге Западной Сибири в середине следующей недели воздух прогреется лишь до 15–16 градусов. Ниже климатической нормы будет погода и на Урале.
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