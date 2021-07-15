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Общество

14:48 (обновлено 15.07.2021 16:13)

Над Мытищами пронесся "смерч"

общество погода

Видео: телеграм-канал LIFE SHOT

Жители Мытищ сняли на видео смерч, который образовался в четверг, 15 июля.

При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец усомнился в том, что на кадрах был действительно смерч.

"Если это видео конкретное, настоящее, то это "пыльный дьявол", который обычно формируется в Средней Азии", – приводит слова метеоролога Агентство "Москва".

"Пыльным дьяволом" называют атмосферное явление, возникающее при сильном нагреве земной поверхности. Вихревое движение воздуха собирает с земли пыль, песок, мелкие предметы, образуя большой песчаный вихрь.

Ранее ливни с грозой обрушились на некоторые районы Москвы. Дожди наблюдались в центре столицы, а также на западе, северо-западе, севере и юго-западе города.

В связи с непогодой столичным ресторанам и кафе рекомендовали закрыть летние веранды.

По оценкам специалистов, за сутки в городе может выпасть до 10% месячной нормы осадков, при этом воздух прогреется до 30–32 градусов тепла, в Московской области – до 28–33 градусов.

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