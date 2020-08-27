В Роскачестве рассказали о правилах безопасности при загрузке блокировщиков рекламы

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специалисты Роскачества рассказали, как обезопасить свои гаджеты при скачивании программ по блокировке рекламы в интернете, сообщает "Вечерняя Москва".
Они отметили, что любые приложения необходимо скачивать с официального сайта разработчика. Эксперты подчеркнули, что мошенники часто используют популярные ключевые слова, чтобы поднять вверх свои приложения в магазинах. Также в Роскачестве посоветовали всегда обращать внимание на наличие галочки верификации.
Помимо этого, важным показателем мошеннической продукции является маленькое количество скачиваний и отзывов других пользователей. Эксперты также советуют всегда держать включенным антивирус на гаджетах и регулярно его обновлять.
Ранее замруководителя Роскачества Илья Лоевский рассказал о способах мошенничества в WhatsApp. Он отметил, что большинство подобных происшествий происходит через социальную инженерию. Эксперт пояснил, что под этим подразумевается ситуация, когда присланный текст вынуждает перейти по ссылке или загрузить файл.
Также Роскачество недавно рассказало, как перестать получать звонки от мошенников. Россиянам посоветовали, в частности, использовать специальные настройки в телефоне, скачать специальные программы или же обратиться к оператору.
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