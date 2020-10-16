В Сбербанке раскрыли новую схему мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Сбербанке рассказали о новом способе обмана клиентов – теперь мошенники звонят от имени представителя прокуратуры, сообщает РИА Новости.

В банке рассказали, что сначала мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка, а на следующий день "представитель прокуратуры" убеждает клиента перевести деньги на "специальный счет", который принадлежит мошеннику.

Подавляющее большинство мошеннических операций проводится с использованием методов социальной инженерии, отметили в банке. В этом году активность таких мошенников выросла.

С начала года Сбербанк зафиксировал почти 2,9 миллиона обращений клиентов о попытках обмана – это вдвое больше, чем в прошлом году.

В Сбербанке напомнили и о других способах мошенничества. Это могут быть объявления о продажах тестов на коронавирус или компенсациях от государства. Также клиентам поступают звонки от робота, который представляется "помощником Сбербанка".

С начала года Сбербанку удалось спасти уже около 40 миллиардов рублей клиентов. За весь прошлый год этот показатель составил 39,7 миллиарда рублей, отметили в банке.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что в первой половине 2020 года выявлено 107,2 тысячи случаев хищения денежных средств с банковских счетов. Это в два раза превышает прошлогодние показатели.

Центробанк также предупредил банки о новой схеме мошенничества, с помощью которой преступники могут получить сведения о клиентах.