В Сбербанке раскрыли новую схему мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Сбербанке рассказали о новом способе обмана клиентов – теперь мошенники звонят от имени представителя прокуратуры, сообщает РИА Новости.
В банке рассказали, что сначала мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка, а на следующий день "представитель прокуратуры" убеждает клиента перевести деньги на "специальный счет", который принадлежит мошеннику.
Подавляющее большинство мошеннических операций проводится с использованием методов социальной инженерии, отметили в банке. В этом году активность таких мошенников выросла.
С начала года Сбербанк зафиксировал почти 2,9 миллиона обращений клиентов о попытках обмана – это вдвое больше, чем в прошлом году.
В Сбербанке напомнили и о других способах мошенничества. Это могут быть объявления о продажах тестов на коронавирус или компенсациях от государства. Также клиентам поступают звонки от робота, который представляется "помощником Сбербанка".
С начала года Сбербанку удалось спасти уже около 40 миллиардов рублей клиентов. За весь прошлый год этот показатель составил 39,7 миллиарда рублей, отметили в банке.
Ранее в Генпрокуратуре заявили, что в первой половине 2020 года выявлено 107,2 тысячи случаев хищения денежных средств с банковских счетов. Это в два раза превышает прошлогодние показатели.
Центробанк также предупредил банки о новой схеме мошенничества, с помощью которой преступники могут получить сведения о клиентах.
Названы самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
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