В Центробанке рассказали о новой мошеннической схеме на финансовом рынке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мошенники начали использовать новую уловку на финансовом рынке, сообщил директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях.

Он отметил, что злоумышленники притворяются форекс-дилерами и предлагают клиентам посетить сайты с тестами и опросами. Лях сообщил, что в процессе общения с ними они выявляют контактные данные пользователя.

"Таким образом они определяют "целевую аудиторию" и затем лично связываются с человеком по почте или телефону, вовлекая его в незаконную схему с помощью методов социальной инженерии", – сообщил Лях.

Сообщается, что в течение 2020 года регулятор обнаружил свыше тысячи организаций, которые нелегально действуют на финансовом рынке. В ЦБ отметили, что среди них 593 организации были черными кредиторами, 196 – нелегальными форекс-дилерами, 140 имели признаки финансовых пирамид.

В регуляторе рассказали, что в этом году мошенники часто переходят в онлайн. В частности, из 140 финансовых пирамид 64 были замаскированы под интернет-проекты.

Ранее эксперты в области кибербезопасности рассказали о новой мошеннической схеме. Они сообщили, что аферисты массово регистрируют домены с использованием наименований популярных брендов. Сообщается, что за 20 октября обнаружили 192 таких поддельных доменных имени.