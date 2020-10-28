В Центробанке рассказали о новой мошеннической схеме на финансовом рынке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Мошенники начали использовать новую уловку на финансовом рынке, сообщил директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях.
Он отметил, что злоумышленники притворяются форекс-дилерами и предлагают клиентам посетить сайты с тестами и опросами. Лях сообщил, что в процессе общения с ними они выявляют контактные данные пользователя.
"Таким образом они определяют "целевую аудиторию" и затем лично связываются с человеком по почте или телефону, вовлекая его в незаконную схему с помощью методов социальной инженерии", – сообщил Лях.
Сообщается, что в течение 2020 года регулятор обнаружил свыше тысячи организаций, которые нелегально действуют на финансовом рынке. В ЦБ отметили, что среди них 593 организации были черными кредиторами, 196 – нелегальными форекс-дилерами, 140 имели признаки финансовых пирамид.
В регуляторе рассказали, что в этом году мошенники часто переходят в онлайн. В частности, из 140 финансовых пирамид 64 были замаскированы под интернет-проекты.
Ранее эксперты в области кибербезопасности рассказали о новой мошеннической схеме. Они сообщили, что аферисты массово регистрируют домены с использованием наименований популярных брендов. Сообщается, что за 20 октября обнаружили 192 таких поддельных доменных имени.
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