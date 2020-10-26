В РФ выявили новую мошенническую схему с использованием популярных брендов

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Эксперты в области кибербезопасности выявили новую мошенническую схему. Речь идет о массовой регистрации аферистами доменов с использованием популярных брендов, сообщает "Коммерсант".

По информации главы блока специальных сервисов Infosecurity Сергея Трухачева, за 20 октября было обнаружено появление 192 таких поддельных доменных имен. Как уточнили в компании, все домены оформлены через одну российскую компанию-регистратора. Установлено, что все доменные имена связаны с компанией Ispiria из Белиза.

Трухачев обратил внимание, что стоимость регистрации одного доменного имени – 199 рублей. Специалист также подчеркнул, что владельцы доменов могут их монетизировать, в том числе при накрутке сетевого трафика.

Отмечается, что подобные порталы могут заблокировать, если будет точно установлено, что они фишинговые.

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