Житель Подмосковья оформил пять кредитов через телефон умершей женщины

13:05
Фото: depositphotos/tatsianama
В Солнечногорске задержали подозреваемого в мошенничестве с использованием мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
В полицию о хищении денежных средств заявил представитель банка. Правоохранительные органы задержали ранее неоднократно судимого 33-летнего местного жителя.
Он был знаком с местной жительницей и ее сыном, который находился в колонии. После смерти женщины он взял ее мобильный телефон, чтобы передать знакомому после его освобождения.
Позднее, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина оформил пять потребительских кредитов на общую сумму более 170 тысяч рублей через мобильное приложение банка и перевел денежные средства на свою карту.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее компания "Инфосистемы Джет" зафиксировала новую схему обмана клиента с поездкой в банк. Злоумышленники звонят клиенту от якобы младшего менеджера банка и сообщают о несанкционированном переводе денег.
После этого мошенники уговаривают клиента приехать в банк для выяснения обстоятельств, переключая человека на разных "сотрудников". В итоге потенциальной жертве направляется инструкция по переводу денег на якобы безопасный счет через мессенджер.
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