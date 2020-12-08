Песков дал прогноз по ситуации в экономике в 2021 году

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В Кремле ожидают, что падение экономики в 2021 году для России будет не таким сильным, как в нынешнем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы, к сожалению, не сможем освободиться от негативного влияния всемирного кризиса, но в целом есть ожидания, что в следующем году падение не будет таким, как в этом", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что в российской экономике наблюдается наименьший негативный эффект.

"Хотя и в этом, собственно говоря, удалось его минимизировать, и в целом мы прошли с наименьшим негативным эффектом в сравнении с целым рядом других стран", – добавил он.

Ранее экономист Альфа-банка Наталия Орлова рассказала, что в следующем году не стоит ожидать быстрого восстановления доходов российских граждан. По ее словам, после пятипроцентного спада из-за пандемии в 2021 году доходы россиян увеличатся только на 2%. Она считает, что восстановиться данный показатель сможет только к концу 2022 года.

Аналогичное мнение у директора института "Центр развития" НИУ ВШЭ Натальи Акиндиновой. По ее утверждению, предпосылок для скорого восстановления нет. Динамика объясняется тем, что произошло сильное падение, после которого в 2021 году можно ждать только стагнацию реальных доходов, считает эксперт.

