Кабмин РФ утвердил правила работы суперсервиса "Поступление в вуз онлайн"

16:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Правительство России утвердило правила функционирования суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". Об этом сообщает РИА Новости.
"Утвердить ... положение о функционировании первого этапа суперсервиса Поступление в вуз онлайн ... реализация ... функционала суперсервиса ... осуществляется организациями высшего образования", – указано в тексте постановления.
Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно ему, у абитуриентов появится возможность создать уникальное электронное заявление о согласии на зачисление, полученное из единого портала.
В постановлении также проработаны задачи сервиса. Так, платформа будет обеспечивать взаимодействие единого портала, системы справочной информации и сервиса приема с последующей передачей данных о поступающих. Кроме того, вузам разрешат указать в системе информацию о поступлении и данные для зачислений.
На стадии пилотного проекта сервис "Поступление в вуз онлайн" работал только в 54 российских вузах. Возможностями платформы воспользовались более 20 тысяч абитуриентов.
Ранее в Минобрнауки оценили создание платформы по добровольчеству для вузов. По словам главы ведомства Валерия Фалькова, в период пандемии коронавируса стала очевидна необходимость включать вузы в региональную повестку и реализовывать "третью миссию" университета.
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