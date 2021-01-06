Кабмин РФ утвердил правила работы суперсервиса "Поступление в вуз онлайн"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство России утвердило правила функционирования суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". Об этом сообщает РИА Новости.

"Утвердить ... положение о функционировании первого этапа суперсервиса Поступление в вуз онлайн ... реализация ... функционала суперсервиса ... осуществляется организациями высшего образования", – указано в тексте постановления.

Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно ему, у абитуриентов появится возможность создать уникальное электронное заявление о согласии на зачисление, полученное из единого портала.

В постановлении также проработаны задачи сервиса. Так, платформа будет обеспечивать взаимодействие единого портала, системы справочной информации и сервиса приема с последующей передачей данных о поступающих. Кроме того, вузам разрешат указать в системе информацию о поступлении и данные для зачислений.

На стадии пилотного проекта сервис "Поступление в вуз онлайн" работал только в 54 российских вузах. Возможностями платформы воспользовались более 20 тысяч абитуриентов.

Ранее в Минобрнауки оценили создание платформы по добровольчеству для вузов. По словам главы ведомства Валерия Фалькова, в период пандемии коронавируса стала очевидна необходимость включать вузы в региональную повестку и реализовывать "третью миссию" университета.

