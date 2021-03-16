Как будет работать закон о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении административных штрафов за продажу электронных устройств без предустановленных приложений, разработанных в России или других странах ЕЭС. Рассказываем обо всех подробностях нововведения и размерах штрафов.

Суть законопроекта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Кодекс РФ об административных правонарушениях вносится поправка о реализации технических товаров с предварительно установленными программами. Теперь в рамках законодательства они должны продаваться с предварительно установленными программами, которые были разработаны в России или других странах Евразийского экономического союза.



За нарушение требований полагается штраф. Нововведение вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Размер штрафа

За продажу телефонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров, умных телевизоров и некоторых других устройств без предустановленных российских приложений предусмотрены штрафы в размере:

– для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей;

– для юридических лиц от 50 до 200 тысяч рублей.

Перечень программ

Список российских программ для предустановки на гаджеты, продаваемые в России, был утвержден правительством РФ в январе 2021 года. Распоряжение вступит в силу с 1 апреля 2021 года. В итоговый перечень вошли различные браузеры, поисковые и навигационные системы, а также облачные сервисы для хранения данных.

Сюда, в частности, включены продукты компании "Яндекс", антивирус Kaspersky, сервис госуслуг и платежная система "Мир". Например, для смартфонов и планшетов с Android и iOs должны будут предустанавливаться "Яндекс.Браузер", "Почта Mail.ru", голосовой ассистент "Маруся", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", "Госуслуги" и другие. А для предустановки на ТВ нужно будет загружать в том числе Okko, More.tv, ivi, "Кинопоиск", Premier и другие программы.

Закон об обязательной предустановке российского ПО был подписан президентом в декабре 2019 года и должен был вступить в силу еще летом 2020 года, однако дата дважды переносилась.

Как отреагировали иностранные компании?

Американская компания Apple уже согласовала с Минцифры РФ предустановку приложений от российских разработчиков на свои устройства. Покупатель их устройств увидит диалоговое окно, в котором будет предложено установить приложения из списка, определенного правительством России. Пользователи смогут сами выбрать ПО, которое им необходимо.





представитель Минцифры Министерство вовсе не заинтересовано, чтобы популярные программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение.

При этом в ведомстве допустили, что список приложений для предустановки может быть расширен. Это будет сделано для программ, которые в будущем станут набирать популярность.