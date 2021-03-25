Минцифры запустило новую информационную систему реестра российского ПО

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Минцифры РФ оптимизировало работу информационной системы реестра российского ПО из-за возросшего количества заявок от разработчиков продуктов на включение в реестр, сообщает пресс-служба ведомства.

"Обновленная версия позволяет осуществлять полный цикл взаимодействия по заявкам между разработчиками, экспертами и министерством на одной платформе полностью в электронной форме и с использованием квалифицированной электронной подписи", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что нововведение сделает рассмотрение заявок более прозрачным и эффективным. Если заявитель получит отказ, он может ознакомиться с причиной подобного решения, а после устранения недочетов повторно подать документы.

Изменения также призваны упростить работу с реестром потенциальных заказчиков. Поиск ПО в новой версии можно осуществлять по расширенным критериям, функциональным и эксплуатационным характеристикам, также реализована возможность выгрузки открытых данных, содержащихся в реестре.

Подать заявку на регистрацию продуктов уже возможно на новом сайте. Предыдущая версия доступна для обработки ранее поданных заявлений.

Замглавы Минцифры Максим Паршин отметил, что количество обращений кратно выросло после объявления о налоговых льготах для IТ-компаний. Так, каждый месяц в реестр поступает свыше 500 заявок.

Президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров отметил, что обновленная версия информационной системы отражает основные пожелания разработчиков ПО.

Он отметил, что улучшилась система обратной связи, конкретизировались статусы заявок, ускорилась повторная подача заявок.

"Изменение порядка работы с реестром – долгожданная для разработчиков мера, среди членов РУССОФТ эта тема находит очень позитивный отклик", – сказал Макаров.

Как отметил директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев, компании уже отметили повышение скорости рассмотрения заявок и интерактивности работы реестра.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО. Закон касается продаж технически сложных товаров, к которым относятся смартфоны, компьютеры и умные телевизоры.