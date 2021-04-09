Эксперт назвал плюсы авиарежима в телефоне

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik рассказал, чем полезен авиарежим на смартфоне.

По словам эксперта, данный режим отключает все беспроводные сети, включая Bluetooth и Wi-Fi, что позволяет экономить заряд батареи устройства.

"Обычно включают авиарежим, когда батарейка на исходе, связь вам не нужна, и вы хотите продлить время работы смартфона", – объяснил Муртазин.

При этом для экономии энергии необязательно регулярно прибегать к данному способу.

"Современные телефоны в режиме связи с сетью не потребляют много энергии, то есть не разряжают батарейку настолько быстро, чтобы это было заметно. Батарейку разряжает синхронизация данных в тех или иных приложениях, поэтому скорее нужно отключать синхронизацию и передачу данных", – добавил эксперт.

Кроме того, автономный режим позволит восстановить связь в случае сбоя без перезагрузки гаджета.

Ранее специалист рассказал, что пользователи смартфонов часто не до конца закрывают приложения. На некоторых моделях телефонов такой подход может обернуться неприятными последствиями. Например, гаджет может разрядиться или сильно нагреться.

