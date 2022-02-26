В Минобороны РФ опровергли взлом сайта ведомства

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Сообщения о взломе сайта министерства обороны России и похищении персональных данных его сотрудников являются фейком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В военном министерстве подчеркнули, что все технические и программные средства интернет-портала Минобороны России функционируют в штатном режиме.

Ранее в Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам, созданном по указу ФСБ РФ, оценили угрозу кибератак на российское информационное пространство. Уровень угрозы оценивался в 9,8 балла.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.