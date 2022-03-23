В "Яндекс.Еде" опровергли сообщения СМИ о новой утечке данных пользователей

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Сервис доставки готовой еды и продуктов "Яндекс.Еда" опроверг информацию, появившуюся в СМИ, о якобы новой утечке данных пользователей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу сервиса.

В сервисе уточнили, что не было никаких новых инцидентов в сфере информационной безопасности. Про произошедшую 1 марта утечку "Яндекс.Еда" уведомила всех затронутых пользователей по электронной почте.

Ранее ряд СМИ сообщили о якобы новой утечке данных пользователей сервиса 14 марта. Были опубликованы данные, использующиеся при заказе в сервисе.

Ранее в "Яндекс.Еде" зафиксировали утечку телефонных номеров и информации о заказах пользователей. В сервисе заверили, что утечка не затронула данные банковских карт, логины и пароли пользователей.

В связи со случившимся в "Яндекс.Еде" намерены ужесточить подход к хранению информации, в частности минимум втрое будет сокращено число сотрудников, имеющих доступ к соответствующей информации.

Уточнялось, что сервис направил заявление в правоохранительные органы.