Число умерших от коронавируса в Италии превысило 2,5 тыс человек

20:50
Фото: ТАСС/Giuseppe Lami/EPA
Число умерших от коронавируса в Италии превысило 2,5 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
Таким образом, за сутки от нового типа коронавируса умерли 345 человек. Всего в стране зарегистрировано больше 26 тысяч инфицированных, выздоровевшие составляют почти три тысячи человек.
С 13 марта пропуск через российскую границу граждан Италии временно приостановлен. Это касается тех, кто въезжает в РФ в целях обучения, осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.
В Италии действует карантин по всей стране. Всем барам и ресторанам в Италии предписано закрываться в 18:00. Учеба в школах и университетах прекращена до 3 апреля. Кроме того, запрещены все церемонии, включая свадьбы, похороны и церковные службы, не работают и учреждения культуры.
11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая. Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года.
Количество случаев в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек. В России заразились новым коронавирусом 114 человек.
Коронавирусом по миру заразились более 188 тысяч заболевших
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