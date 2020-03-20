Бывший врач "Спартака" рассказал о тренировках футболистов во время карантина

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Бывший врач московского "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о тренировках футболистов во время карантина в связи с коронавирусом, сообщает RT.

Он отметил, что в среднем общий объем тренировок сейчас должен составлять не менее часа. В то же время он подчеркнул, что программа подготовки разрабатывается индивидуально для каждого футболиста.

"Речь идет только о пробежках. Аэробная работа. Еще велосипед. А больше ничего придумать нельзя. О каком объеме работы идет речь? В профессиональных командах рассчитывают его персонально для каждого человека, это зависит от частоты пульса", – поделился Вартапетов.

Пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб не только футбольной, но и спортивной сфере в целом. Так, 19 марта сообщили о переносе еще трех этапов "Формулы-1". Из-за угрозы распространения коронавируса чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год. При этом в УЕФА пообещали, что болельщикам вернут деньги за билеты.

В России приостановили все футбольные соревнования. Кроме того, перенос соревнований осуществили и в Единой лиге ВТБ по баскетболу. КХЛ в настоящий момент находится в подвешенном состоянии: есть сторонники идеи, что розыгрыш Кубка Гагарина необходимо продолжить.