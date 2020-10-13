Молодежная сборная РФ по футболу вышла на чемпионат Европы – 2021

Фото: instagram.com/teamrussia_u21

Молодежная сборная России вышла на юношеский чемпионат Европы – 2021. Команда обеспечила себе проход благодаря победе над сборной Латвии со счетом 4:1.

В первом тайме Россия вышла вперед благодаря голу полузащитника ЦСКА Константина Кучаева (28-я минута). Во втором тайме благодаря усилиям защитника "Спартака" Павла Маслова (51), а также хавбеков "Динамо" Даниила Лесового (55) и тульского "Арсенала" Александра Ломовицкого (86) счет удалось довести до разгромного.

В конце встречи "гол престижа" оформил центрфорвард Кристерс Лусиньш (90+3). После этой победы сборная России набрала 23 очка и обеспечила первое место в группе. На молодежном Евро наша команда сыграет впервые с 2013 года.

Основная сборная России продолжает выступление в Лиге Наций УЕФА. В последнем матче команда Станислава Черчесова сыграла вничью с соперниками из Турции. Голы на свой счет записали полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук и игрок немецкой "Фортуны" Кенан Караман.