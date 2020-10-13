Почти 1,4 тыс человек будут следить за безопасностью на матче сборных России и Венгрии

Фото: Москва 24/Антон Великжани

За безопасностью на футбольном матче между сборными России и Венгрии, который состоится в столице 14 октября на стадионе "ВТБ Арена", будут следить почти 1,4 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"Будут задействованы около 650 представителей контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций. Кроме того, во время игры будут работать свыше 300 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и более 400 сотрудников полиции и бойцов ОМОНа", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что для обеспечения антитеррористической безопасности стадион и прилегающую территорию проверят кинологи со служебными собаками и представители ГУ МЧС России по Москве.

Ранее сообщалось, что игры Лиги наций в октябре пройдут без зрителей. По словам генерального директора оргкомитета Евро-2020 Алексея Сорокина, решение о допуске зрителей может быть рассмотрено в ноябре.