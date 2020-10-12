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Спорт

12 октября, 23:58

Игроки сборной России по футболу сдали отрицательные тесты на COVID-19

спорт

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Футболисты сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом пишет ТАСС.

По данным пресс-службы команды, тестирование проводилось согласно требованиям Союза европейских футбольных ассоциаций.

"По итогам сегодняшнего тестирования на коронавирусную инфекцию, которое прошли члены национальной сборной России <...>, все результаты отрицательные", – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что на базе команды в Новогорске к матчу четвертого тура Лиги наций против Венгрии проводят подготовку 24 футболиста. Игра состоится 14 октября в 21:45 на "ВТБ-Арене" в Москве.

Ранее трех футболистов сборной РФ изолировали от команды из-за подозрения на коронавирус. Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме, а также защитники "Спартака" и ЦСКА Георгий Джикия и Марио Фернандес получили сомнительные результаты теста на COVID-19.

11 октября сборная России по футболу сыграла вничью с Турцией в матче Лиги наций. Встреча на стадионе "Динамо" в Москве завершилась со счетом 1:1.

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Турции в Лиге наций

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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