Представитель МакSим опровергла заявления о поражении печени у певицы

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Менеджер МакSим Яна Богушевская опровергла информацию СМИ о заболевании, поражающем печень артистки. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Прежде чем вводить Марину в медикаментозный сон, врачи полностью ее обследовали и не выявили никаких заболеваний, в результате которых могут быть вызваны осложнения с любыми другими органами. На любом враче лежит ответственность за жизнь человека", – объяснила Богушевская.
Она также добавила, что не стала бы доверять источникам, которые не могут указать точный диагноз и поставить свою фамилию рядом с заявлением. Менеджер предположила, что основанием для подобных новостей могло стать интервью МакSим, в котором она рассказала о проблемах с алкоголем.
"Как человек, который работает с прессой более 10 лет, я могу сказать, что часто "друзья", "близкие" и "врачи" являются домыслами самих журналистов для поднятия цитируемости издания", – сказала Богушевская.
Представитель певицы отметила, что из-за тяжелого состояния Максимовой врач не нашел бы времени связываться с журналистами и давать интервью.
Ранее менеджер МакSим назвала состояние исполнительницы крайне тяжелым. Уточнять представитель ничего не стала, сославшись на медицинскую тайну, однако добавила, что врачи сообщили о 75% поражения легких певицы.
Певица МакSим до сих пор находится в искусственной коме
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