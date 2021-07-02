В Сети запустили флешмоб в поддержку певицы МакSим

Поклонники певицы МакSим, которая находится в коме, развернули масштабный флешмоб в TikTok.

Так они хотят поддержать артистку в борьбе с болезнью. МакSим госпитализировали 15 июня с высокой температурой и сильным поражением легких. Сейчас состояние певицы оценивают как крайне тяжелое.

Видео с хештегом "Максим Живи" посмотрели почти 1,5 миллиона раз. Там же публикуют ролики с метками "Мы с тобой", "Максим держись" и другими.

Поклонники вспоминают любимые композиции, записывают каверы на разных инструментах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.