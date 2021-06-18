Началось благоустройство территории возле центра занятости "Моя работа" на Шаболовке

09:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Возле центра "Моя работа" на улице Шаболовке стартовали работы по благоустройству территории, сообщает пресс-служба департамента капитального ремонта Москвы.
Работы ведутся возле дома 48. Площадь общественного пространства составляет почти 2,1 тысячи квадратных метров. Рабочие уже завершили демонтаж покрытий и приступили к устройству кабельной канализации.
В ходе работ воздушные кабельные линии уберут под землю. На территории заменят асфальтобетонное покрытие площадью 641 "квадрат", организуют парковку на пять машино-мест и отремонтируют металлическое ограждение территории.
На территории высадят 125 кустарников, разобьют более 800 квадратных метров газона и обустроят почти 50 квадратных метров цветников. Рядом с центром возведут летний павильон размером 5 на 4 метра с навесом, где можно будет проводить обучение и презентации.
На газоне около павильона сделают покрытие из пошаговой плитки площадью около 5 "квадратов". Завершить работы планируется до конца 2021 года.
В мае мэр Москвы рассказывал о ходе благоустройства поймы реки Яузы. По словам градоначальника, зеленую территорию удалось комплексно улучшить, в том числе благодаря предложениям со стороны жителей столицы.
Также в этом месяце в Москве начался мониторинг зеленых насаждений. На специальных площадках дендрологи и энтомофитопатологи обследуют более 10 тысяч деревьев и 17 тысяч кустарников.
Собянин рассказал о планах программы "Мой район" на севере столицы
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