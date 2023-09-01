Турчак рассказал о состоянии госпитализированного депутата ГД Сокола

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Состояние ранее доставленного в госпиталь А. А. Вишневского депутата Госдумы от партии "Единая Россия" Сергея Сокола оценивается как тяжелое. Об этом сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Ночью навестил Сергея. Состояние тяжелое. Поговорил с врачами. Ждем результатов консилиума. Сергею – сил и скорейшего выздоровления", – приводят его слова в телеграм-канале партии.

По информации ЕР, медики диагностировали у политика венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. Сейчас Сокол находится под наблюдением в реанимации.

О госпитализации парламентария стало известно накануне. Ему потребовалась экстренная помощь столичных медиков.

Сокол является членом комитета ГД по экономической политике, выполняет функции заместителя председателя комитета. В должности он находится с сентября 2021 года. Помимо прочего, он имеет степень кандидата политических наук.

